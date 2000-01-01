07.03 10:35 MIGnews.com

Трагедия в Ход Ха Шарон: мать успела сказать несколько слов

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По сообщениям в израильских СМИ, полиция продолжает расследовать трагический инцидент, в ходе которого отец зарезал 10-месячную дочь, и ранил мать и трехмесячную дочь.В распоряжении полиции - показания члена семьи, находившегося в доме в момент трагедии. Согласно этим показаниям, отец убил дочь-младенца в ее кровати несколькими ударами ножа, после этого атаковал мать и вторую дочь. Мать также успела сказать несколько слов перед тем, как оказалась под наркозом.Двоюродная сестра матери, Сагит Дрор заявила: "Ничто нас не подготовило к этому. Речь идет о теплой, любящей семье, они много путешествовали вместе. Это совершенно не укладывается в голове. Мы все в полном шоке".