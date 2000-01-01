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Конференция AIPAC в Нью-Йорке: участники с коронавирусом | Фото:07.03 10:23   MIGnews.com

Конференция AIPAC в Нью-Йорке: участники с коронавирусом

По крайней мере два жителя Нью-Йорка, которые посетили Политическую конференцию AIPAC на прошлой неделе, дали положительный результат на коронавирус. Это подтвердила сама организация в пятницу, 6 марта.

Позже в своем заявлении министерство здравоохранения столицы сообщило, что на основании расследования "в настоящее время не выявлено никакого риска для участников конференции". В этом мероприятии приняли участие около 18 000 человек, в том числе несколько мировых лидеров, десятки членов Конгресса и высокопоставленные представители администрации.

Вице-президент Майк Пенс был основным выступавшим.

В пятницу AIPAC также опубликовал заявление, в котором говорится, что организация поддерживает постоянную связь с Департаментом здравоохранения округа Вестчестер и Департаментом здравоохранения округа Колумбия, который координирует свою деятельность с Департаментом здравоохранения Нью-Йорка.

Произраильская организация призвала всех участников конференции следовать рекомендациям CDC и проконсультироваться со своими врачами.


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