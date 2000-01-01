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Кристину Киршнер будут судить за `крышевание` Ирана | Фото: PROMinisterio de Cultura de la Nación Argentina/Flickr07.03 17:50   MIGnews.com

Кристину Киршнер будут судить за "крышевание" Ирана

Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер предстанет перед судом, будучи обвиненной в сокрытии информации о причастности руководства Исламской республики Иран ко взрыву смертника в еврейском культурном центре AMIA в Буэнос-Айресе в 1994 году, в результате чего 85 человек погибли и еще около 200 были ранены.

Кроме бывшей главы государства за укрывательство с отягчающими обстоятельствами, препятствие правосудию и злоупотребление властью под суд отправятся и одиннадцать других бывших государственных деятелей из ее администрации, включая экс-министра иностранных дел Эктора Тимермана.

Судья опроверг доводы обвиняемых в том, что их преследование имеет политический характер, а также отметил, что у них есть возможность повлиять на ход процесса.

Заседания будут открытыми, однако начало заседаний пока что не было назначено.

Напомним, что в 2015 году аргентинский экс-прокурор Альберто Нисман обвинил раскрыл сговор Киршнер и Тимермана, в который они вступили с целью "обеспечить безнаказанность" иранцев, после чего был убит за день до того, как собирался представить свои обвинения в местном конгрессе.

Стоит отметить, что на данный момент Кристина де Киршнер обладает иммунитетом от уголовного преследования, так как в октябре 2017 года была избрана членом аргентинского Сената.
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