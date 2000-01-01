07.03 18:20 MIGnews.com
Террористы сбили Ан-26 за Восточную Гуту
Террористическая группировка "Джейш аль-Ислам" взяла на себя ответственность за крушение самолета Ан-26, в результате которого погибли 39 военных РФ
.
В сообщении террористов говорится, что по воздушному судну палили из пулеметов, когда он, заходил на посадку, и был 100 м от земли.
Ликвидация Ан-26 - это ответ на операцию правительственных сил в Восточной Гуте, пишет Сегодня
.
Напомним Mignews.ru сообщал, 6 марта в Сирии разбился российский военно-транспортный самолет Ан-26, все находившиеся на борту погибли
. Крушение произошло в районе сирийской Латакии, где находится военная авиабаза России Хмеймим.
Изначально, причиной крушения называли технеполадку
или ошибку пилота, а военная прокуратура России начала проверку.
Самолет, вылетевший из Квайреса на авиабазу, не долетел 500 метров до взлетно-посадочной полосы – машина задела крылом заброшенное здание и рухнула носом вниз.
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