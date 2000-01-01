Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Террористы сбили Ан-26 за Восточную Гуту 07.03 18:20   MIGnews.com

Террористы сбили Ан-26 за Восточную Гуту

Террористическая группировка "Джейш аль-Ислам" взяла на себя ответственность за крушение самолета Ан-26, в результате которого погибли 39 военных РФ.

В сообщении террористов говорится, что по воздушному судну палили из пулеметов, когда он, заходил на посадку, и был 100 м от земли.

Ликвидация Ан-26 - это ответ на операцию правительственных сил в Восточной Гуте, пишет Сегодня.

Напомним Mignews.ru сообщал, 6 марта в Сирии разбился российский военно-транспортный самолет Ан-26, все находившиеся на борту погибли. Крушение произошло в районе сирийской Латакии, где находится военная авиабаза России Хмеймим.

Изначально, причиной крушения называли технеполадку или ошибку пилота, а военная прокуратура России начала проверку.

Самолет, вылетевший из Квайреса на авиабазу, не долетел 500 метров до взлетно-посадочной полосы – машина задела крылом заброшенное здание и рухнула носом вниз.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:04
Эксперты назвали предполагаемого лидера в нефтевой гонке
01:33
Ученые предсказали наступление глобального катаклизма
00:28
Ученые научились полностью уничтожать рак
23:30
Ума Турман и ее дочь сыграют в "Очень странные дела"
22:45
Арье Дери сможет отменить вид на жительство террористам
22:16
Давид Леви готов стать президентом Израиля
21:16
Сотни раковых пациентов Клалит лечили неправильно
21:01
Мандельблитт: В случае обвинения Биби придется уйти
20:45
Арабы и израильтяне публикуют фейковое видео крушения Ан-29
20:22
Отговорки закончились. Израиль перестает выдавать тела убийц
19:24
Парк передовых технологий будет создан на юге Израиля
18:14
Арье Дери: Израильтяне не простят нас за досрочные выборы
17:50
Кристину Киршнер будут судить за "крышевание" Ирана
17:17
Названы условия снятия американских санкций с РФ
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus