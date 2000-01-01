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Раввин назвал ЛГБТ `болезнью, захватывающей страну` | Фото: U.S. Embassy Tel Aviv/Flickr07.03 15:56   MIGnews.com

Раввин назвал ЛГБТ "болезнью, захватывающей страну"

ЛГБТ – это болезнь, которая захватывает страну, заявил раввин Йеошуа Шапира, декан йешивы-хесдер Рамат-Гана и известная фигура в религиозной сионистской общине.

Иешивот хесдер представляют собой религиозно-военные заведения, студенты которых сочетают учение Торы и армейскую службу.

Выступая на конференции партии "Ехуд Леуми" в Иерусалиме, которая была посвящена партийной программе, касательно отношений религии и государства, Шапира сказал, что Израиль "все больше и больше похож на ЛГБТистан". Кроме того, он возмутился, что теперь любого человека, выражающего поддержку здоровым религиозным семьям, теперь клеймят гомофобом, несмотря на то, что таковую позицию человечество и Тора придерживались на протяжении всей истории.

"Мы не гомофобы и не экстремисты. Но когда вокруг нас витает атмосфера ЛГБТистана, нас это огорчает, поскольку нас выделяют из толпы за голос здравомыслия", - добавил он.

Более того, рав утверждает, что посвятил много времени, пытаясь помочь людям, которые испытывают проблему с ЛГБТ. По его словам, религиозный сионизм сам по себе не является гомофобным, и представление его таковым было бы безумием.
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