07.03 15:56 MIGnews.com

Раввин назвал ЛГБТ "болезнью, захватывающей страну"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

ЛГБТ – это болезнь, которая захватывает страну, заявил раввин Йеошуа Шапира, декан йешивы-хесдер Рамат-Гана и известная фигура в религиозной сионистской общине.Иешивот хесдер представляют собой религиозно-военные заведения, студенты которых сочетают учение Торы и армейскую службу.Выступая на конференции партии "Ехуд Леуми" в Иерусалиме, которая была посвящена партийной программе, касательно отношений религии и государства, Шапира сказал, что Израиль "все больше и больше похож на ЛГБТистан". Кроме того, он возмутился, что теперь любого человека, выражающего поддержку здоровым религиозным семьям, теперь клеймят гомофобом, несмотря на то, что таковую позицию человечество и Тора придерживались на протяжении всей истории."Мы не гомофобы и не экстремисты. Но когда вокруг нас витает атмосфера ЛГБТистана, нас это огорчает, поскольку нас выделяют из толпы за голос здравомыслия", - добавил он.Более того, рав утверждает, что посвятил много времени, пытаясь помочь людям, которые испытывают проблему с ЛГБТ. По его словам, религиозный сионизм сам по себе не является гомофобным, и представление его таковым было бы безумием.