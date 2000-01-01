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07.03 14:47   MIGnews.com

В Нью-Йорке автомобиль протаранил толпу людей: есть жертвы

Во вторник, 6 февраля, в Нью-Йорке неизвестный протаранил толпу людей. Погибли три человека, сообщает ABCnews.

По данным канала, жертвами ДТП стали беременная женщина и двое детей. Еще трое были госпитализированы.

Сообщается, что после инцидента, виновница столкновения - 44-летняя Дорети Берн - попыталась скрыться с места происшествия, однако впоследствии столкнулась с другой машиной.

При этом остается пока неизвестно, намеренно ли женщина сбила пешеходов или нет.
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