07.03 14:47 MIGnews.com
В Нью-Йорке автомобиль протаранил толпу людей: есть жертвы
Во вторник, 6 февраля, в Нью-Йорке неизвестный протаранил толпу людей. Погибли три человека, сообщает ABCnews.
По данным канала, жертвами ДТП стали беременная женщина и двое детей. Еще трое были госпитализированы.
Сообщается, что после инцидента, виновница столкновения - 44-летняя Дорети Берн - попыталась скрыться с места происшествия, однако впоследствии столкнулась с другой машиной.
При этом остается пока неизвестно, намеренно ли женщина сбила пешеходов или нет.
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