07.03 09:48 MIGnews.com

Израиль: страшные аварии из-за тумана

תאונה קטלנית בצפון: צעיר נהרג בהתנגשות חזיתית בקרית אתא. @10elilevi עם הפרטים >> https://t.co/GuxH4zHLkD pic.twitter.com/aGcECurVWL — חדשות 10 (@news10) March 7, 2017

תיעוד: זירת תאונת האופנוע סמוך למושב גאליה שבאיזור יבנה. רוכב האופנוע פונה במצב קשה לבית החולים קפלן שברחובות pic.twitter.com/1YPUy7ny4a — חדשות 10 (@news10) March 7, 2017

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