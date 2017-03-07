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07.03 09:48   MIGnews.com

Израиль: страшные аварии из-за тумана

По сообщению израильского радио, из-за сильного тумана в разных частях страны произошли несколько серьезных аварий.

В районе Кирьят-Ата в результате лобового столкновения двух автомобилей погиб 20-летний мужчина. Еще один человек легко ранен.




Авария произошла из-за того, что джип пытался сделать разворот в запрещенном месте.

В районе Явне, близ Галия, произошло столкновение мотоцикла с автомобилем. Мотоциклист тяжело ранен и эвакуирован в больницу Каплан в Реховоте.




В Акко автомобиль сбил мотоциклиста. Мотоциклист тяжело ранен.

также сообщается, что из-за закрытия станции Ха-Шалом в Тель-Авиве на северном и южном въездах в город образовались гигантские пробки. Водители ждут в них по 50 минут.
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