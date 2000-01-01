07.03 08:24 MIGnews.com

КНДР запретила малазийцам покидать страну

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Власти КНДР временно запретили выезд из страны гражданам и сотрудникам посольства Малайзии.Как отмечает агентство Yonhap, МИД КНДР информировало посольство Малайзии, что малайзийским гражданам, которые находятся в стране, временно запрещено покидать КНДР.Отмечается, что запрет будет действовать до "вынесения справедливого решения по делу о гибели гражданина КНДР в Малайзии".Подобный шаг власти КНДР объяснили заботой о безопасности своих граждан и дипломатов, находящихся в Малайзии.Между тем премьер-министр Малайзии Наджиб Разак обвинил власти Северной Кореи в захвате граждан его страны в заложники и потребовал немедленно их освободить, передает Reuters."Этот мерзкий акт, по которому фактически наши граждане оказались в заложниках, полностью игнорирует все международное право и дипломатические нормы", – сказал Разак. Он также добавил, что экстренно созвал заседание Совета безопасности Малайзии.Кроме того, премьер проинструктировал полицию, чтобы та предотвратила выезд граждан КНДР из Малайзии "пока власти не будут уверены в безопасности всех малайзийцев в Северной Корее".По данным СМИ, которые ссылаются замминистра внутренних дел страны Нур Джазлан Мохамеда, малазийские правоохранители оцепили посольство Северной Кореи в Куала-Лумпуре. "Мы пытаемся идентифицировать всех сотрудников дипмиссии, которые находятся здесь", – уточнил Мохамед.Напомним, ранее Малайзия объявила персоной нон грата посла КНДР и потребовала покинуть страну в течение 48 часов. Северная Корея сделала зеркальный шаг в отношении посла Малайзии. Обострение во взаимоотношениях двух стран произошло после убийства в Куала-Лумпуре сводного брата северокорейского лидера Ким Чон Нама. Киллеры, как полагает следствие, действовали по заданию властей КНДР.