07.03 08:22 MIGnews.com

Взрыв гнева в южном Тель-Авиве

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Серия серьезных инцидентов произошла в южном Тель-Авиве в минувшие выходные.Утром в субботу, 4 марта, мигрант атаковал 80-летнюю женщину в квартале Шапира и пытался ее изнасиловать. Ночью в тот же день произошло столкновение между двумя эритрейскими бандами. Эритрейцы закидывали друг друга камнями. Находившиеся в месте столкновений израильтяне утверждают, что им угрожали.Активисты кварталов Тиква и Шапира вечером 7 марта устроили марш протеста, который прошел от улицы Левински к Неве Шаанан.Протестующие несли плакаты: “Инфильтранты, убирайтесь из нашей жизни”, портреты мэра Тель-Авива Рона Хульдаи с подписью “Мэр - преступник”. Шествие сопровождалось МАГАВом, который разделял протестующих и мигрантов, наблюдавших за происходящим с большим интересом.Демонстранты растоптали портрет Хульдаи с криками “Кто следующий?”Среди протестующих была Тари Гольдштейн, дочь 80-летней женщины, подвергшейся нападению на выходные. Она сказала: “Моя мать страдает. Она родилась на Флорентине, она 60 лет живет в Шапира, она активистка Аводы, она была сердцем квартала. Она не уйдет. Это - ее дом. Очень травмирующее событие, я и моя сестра попеременно находимся с матерью круглые сутки”.Шефи Паз, одна из организаторов демонстрации заявила: “Мы требуем жить в безопасности, это наше право. Пусть их заберут и увезут отсюда. Мы заслужили право на то, чтобы жить как человеческие существа. Мы не хотим, чтобы нас называли расистами. Пусть их заберут в Рехавию и Кейсарию. Нам больно, что левые экстремисты борются с нами, люди здесь - в отчаянии и сломлены, и все, кто может сбежать отсюда - бегут”.Мазаль, живущая на улице Сальма в Тель-Авиве, рассказывает, что ее жизнь превратилась в кошмар после того, как на первом этаже ее дома открыли эритрейский клуб: “Громкая музыка, пьяные крики ночи напролет. Я боюсь выходить. Говорят, что суд да им 30 дней на то, чтобы закрыть бизнес, но я не понимаю, почему их не закроют немедленно?”Депутат Кнессета Шарон Эскель поддержала демонстрантов и заявила, что пришла пора реабилитации южного Тель-Авива.