07.03 08:05 MIGnews.com
Израиль: сильный туман, аэропорт Тель-Авива закрыт
Утром 7 марта прибрежную полосу Израиля покрыл сильный туман. Из-за тумана отменены прилеты и вылеты из аэропорта Сде-Дов, Тель-Авив.
На протяжении дня температура воздуха в Израиле несколько понизится, сохранится облачность и восточный ветер.
Следует отметить, что уже в четверг, 9 марта, Израиль накроет волна жары, потепление чувствуется уже завтра.
В пятницу волна жары спадет, а в субботу возможны небольшие дожди.
Поделиться
Все по теме
Комментарии