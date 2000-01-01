07.03 08:05 MIGnews.com

Израиль: сильный туман, аэропорт Тель-Авива закрыт

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Утром 7 марта прибрежную полосу Израиля покрыл сильный туман. Из-за тумана отменены прилеты и вылеты из аэропорта Сде-Дов, Тель-Авив.На протяжении дня температура воздуха в Израиле несколько понизится, сохранится облачность и восточный ветер.Следует отметить, что уже в четверг, 9 марта, Израиль накроет волна жары, потепление чувствуется уже завтра.В пятницу волна жары спадет, а в субботу возможны небольшие дожди.