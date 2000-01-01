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Иранские катера вынудили военный корабль США изменить курс 07.03 07:28   MIGnews.com

Иранские катера вынудили военный корабль США изменить курс

Множество иранских катеров вышли наперерез американскому военному разведывательному кораблю USNS Invincible в Ормузском проливе, и вынудили его изменить курс.

Invincible шел в сопровождении трех британских военных кораблей.

Офицер американского флота, пожелавший остаться анонимным, заявил в интервью Reuters: “Были сделаны попытки вести переговоры с ними по радио, но ответа мы не получили. Их поведение было опасным и непрофессиональным”.

Лоуренс Бреннан, бывший капитан военного флота объяснил, что Invincible является “научно-исследовательским судном, не оснащенным вооружением”.

По официальным данным, Invincible занимается тем, что регистрирует ракетные запуски и собирает данные о дальности полета ракет.

Бреннан говорит: “Этот безоружный корабль был целью подобных провокаций много раз”.
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