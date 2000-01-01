Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 07.03 21:23   MIGnews.com

Алеппо: армия контролирует главную водонапорную станцию

Сирийская армия и ее союзники взяли под контроль главную для Алеппо водонапорную станцию в Эль-Хафсе около Евфрата во вторник, 7 марта, после того, как боевики террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, были изгнаны. Об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, британское военное мониторинговое агентство.

Армия и ее союзники, при поддержке российской авиации, захватили Аль-Хафсу в ходе недавней кампании против "Исламского Государства" в районе северо-восточнее Алеппо через два месяца после того, как основное водоснабжение города было отрезано.

Напомним, что ранее ООН заявила, что все стороны в битве за Алеппо с июля по декабрь 2016 года причастны к военным преступлениям. Такой вывод сделали авторы специального доклада независимой комиссии Организации объединенных наций по расследованию нарушений прав человека в Сирии.

Комиссия ООН призвала разработать механизм для дальнейшего расследования нарушений прав человека и законов войны, а также дала ряд рекомендаций по поведению сторон конфликта в условиях военных действий.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:55
Израиль и Япония подписали сельскохозяйственное соглашение
20:57
Кнессет принял законопроект против бойкотирующих Израиль
20:38
Кнессет обсудил проблемы больных эпилепсией
20:20
Пропавшую во Франции семью убили их родственники
19:51
Аэропорт Сочи признали лучшим в Европе по обслуживанию
19:17
Обязательные системы оповещения о наличии детей в транспорте
18:20
МИД Израиля: об израильских жертвах в Альпах не сообщалось
17:58
Браконьеры убили одного из последних уникальных слонов
17:22
Малайзия: "КНДР удерживает наших граждан в заложниках"
16:55
Премьер-министр Турции: "Курды не могут быть союзниками"
16:26
Джордж Майкл умер от естественных причин
16:13
Жириновский предлагает "выселить" Путина из Кремля
15:59
WADA назвало цену расследования ситуации с допингом в РФ
15:23
На что способна Америка. Мнение иранского офицера
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus