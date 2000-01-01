07.03 21:23 MIGnews.com

Алеппо: армия контролирует главную водонапорную станцию

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Сирийская армия и ее союзники взяли под контроль главную для Алеппо водонапорную станцию в Эль-Хафсе около Евфрата во вторник, 7 марта, после того, как боевики террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, были изгнаны. Об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, британское военное мониторинговое агентство.Армия и ее союзники, при поддержке российской авиации, захватили Аль-Хафсу в ходе недавней кампании против "Исламского Государства" в районе северо-восточнее Алеппо через два месяца после того, как основное водоснабжение города было отрезано.Напомним, что ранее ООН заявила, что все стороны в битве за Алеппо с июля по декабрь 2016 года причастны к военным преступлениям. Такой вывод сделали авторы специального доклада независимой комиссии Организации объединенных наций по расследованию нарушений прав человека в Сирии.Комиссия ООН призвала разработать механизм для дальнейшего расследования нарушений прав человека и законов войны, а также дала ряд рекомендаций по поведению сторон конфликта в условиях военных действий.