07.03 20:20 MIGnews.com

Пропавшую во Франции семью убили их родственники

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Бывший зять Паскаля Трудека признался, что убил его, его жену и двоих детей после того, что все они пропали без вести с 16 февраля, как сообщили источники, близкие к расследованию.Бывший зять, Хуберт К., и сестра Трудека, были оба помещены под стражу после признания. Они были задержаны в городе Бресте, в регионе, откуда прибыл Трудек, и где были обнаружены несколько предметов, принадлежащих членам его семьи.По словам источника, мотивом убийств был спор о наследовании золотых слитков.Парочка была допрошена полицией в начале расследования загадочного исчезновения семьи Трудеков, когда они сообщили следователям, что они больше не общались с семьей Трудек после ссоры из-за наследства.Паскаль Трудек и его жена Бриджит, их сын Себастьян и дочь Шарлотта пропали без вести 16 февраля. Во время обыска семейного дома в пригороде Нанта полиция обнаружила сотовый телефон Себастьена и часы его матери, покрытые кровью.Следы крови Себастьяна и родителей, но не от Шарлотты, были обнаружены по всему дому, а также признаки попыток очистить его.Следователи позже нашли машину Peugeot Себастьяна в северо-западном порту Сен-Назер, через день после того, как бегун обнаружил предметы, принадлежавшие Шарлотте, в лесной зоне, в трех часах от того места, где ее видели в последний раз.Полиция сообщила, что Себастьена сначала заподозрили в "введении в действие жуткого плана, направленного на уничтожение членов его семьи и, возможно, самого себя". Соседи и источник, близкие к расследованию, сказали, что у Себастьена были психологические проблемы, и что Паскаль страдал от депрессии в прошлом. Себастьен был приговорен к общественным работам, когда он был еще несовершеннолетним в 2013 году за угрозы смерти в своем блоге.Но одноклассники Себастьяна, опрошенные французскими СМИ, описали тихого, дружелюбного молодого человека, причем один из них сказал, что он "всегда был готов помочь".