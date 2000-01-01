Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












07.03 18:20   MIGnews.com

МИД Израиля: об израильских жертвах в Альпах не сообщалось

Посольство Израиля в Париже проверяет с французскими властями информацию о том, не пострадали ли граждане Израиля во время схода лавины на горнолыжном курорте в Альпах во вторник, 7 марта, говорится в сообщении МИД.

Многие из лыжников были сметены лавиной на горнолыжном курорте Тинь во французских Альпах, как сообщает Reuters,.

На данный момент известно, что в результате схода лавины как минимум один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на местную жандармерию.

"Сотрудники Службы по чрезвычайным ситуациям были развернуты немедленно. После поисковой операции не было обнаружено никаких жертв ", - говорится в заявлении курорта. Предполагается, что под снегом может находиться еще около десяти человек, однако их поиски затруднены плохими метеоусловиями.

Лавина сошла около 10 утра в районе Валь Кларе, недалеко от относительно легкого "голубого" склона, сказал представитель местной службы спасения.

Огромный лыжный район Тинь был полностью закрыт, и лыжники были эвакуированы сотрудниками курорта и полицией.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:54
55% израильских евреев: Трамп позволит рост поселений
17:58
Браконьеры убили одного из последних уникальных слонов
17:22
Малайзия: "КНДР удерживает наших граждан в заложниках"
16:55
Премьер-министр Турции: "Курды не могут быть союзниками"
16:26
Джордж Майкл умер от естественных причин
16:13
Жириновский предлагает "выселить" Путина из Кремля
15:59
WADA назвало цену расследования ситуации с допингом в РФ
15:23
На что способна Америка. Мнение иранского офицера
15:11
Палестинец ранил израильтянина, который его подвозил
14:15
Пересмотр приговора: Азарии могут дать пять лет
13:38
Нетаниягу допрашивали пять часов
13:15
Видео: лавина накрыла курорт  
12:57
Лавина во Французских Альпах: есть жертвы
12:33
Армия обезвредила два фугаса, перестрелка на границе с Газой
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus