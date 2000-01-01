07.03 18:20 MIGnews.com

МИД Израиля: об израильских жертвах в Альпах не сообщалось

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Посольство Израиля в Париже проверяет с французскими властями информацию о том, не пострадали ли граждане Израиля во время схода лавины на горнолыжном курорте в Альпах во вторник, 7 марта, говорится в сообщении МИД.Многие из лыжников были сметены лавиной на горнолыжном курорте Тинь во французских Альпах, как сообщает Reuters,.На данный момент известно, что в результате схода лавины как минимум один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на местную жандармерию."Сотрудники Службы по чрезвычайным ситуациям были развернуты немедленно. После поисковой операции не было обнаружено никаких жертв ", - говорится в заявлении курорта. Предполагается, что под снегом может находиться еще около десяти человек, однако их поиски затруднены плохими метеоусловиями.Лавина сошла около 10 утра в районе Валь Кларе, недалеко от относительно легкого "голубого" склона, сказал представитель местной службы спасения.Огромный лыжный район Тинь был полностью закрыт, и лыжники были эвакуированы сотрудниками курорта и полицией.