07.03 17:22 MIGnews.com

Малайзия: "КНДР удерживает наших граждан в заложниках"

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Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак во вторник, 7 марта, призвал Северную Корею немедленно освободить всех граждан из Северной Кореи после того, как Пхеньян запретил выезд малайзийцев из страны в результате эскалации скандала вокруг убийства Ким Чен Нама, сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына."Этот отвратительный акт, фактически удерживающий наших граждан в заложниках, полностью игнорирует международное право и все дипломатические нормы", - сказал Наджиб Разак в заявлении, добавив, что он вызвал чрезвычайное заседание Совета национальной безопасности.Наджиб Разак отметил, что он также поручил полиции "предотвратить выезд всех граждан Северной Кореи в Малайзии из страны, пока мы не будем уверены в безопасности и безопасности всех малайзийцев в Северной Корее".