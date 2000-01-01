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Ученые рассказали, когда из Арктики исчезнет весь лед | Фото: Thinkstock08.03 04:22   MIGnews.com

Ученые рассказали, когда из Арктики исчезнет весь лед

Повышение средних температур на нашей планете более чем на 1,5 градуса Цельсия может привести к тому, что Арктика освободится от ледяного покрова в 2100 году. Об этом со ссылкой на результаты исследования Nature Climate Change.

По мнению ученых, Арктика останется без летнего ледяного покрова, когда глобальное потепление достигнет отметки в 1,5 градуса Цельсия, и даже выполнение всеми странами обязательств по Парижскому соглашению 2015 года вряд ли это остановит.

Добавим, ранее директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Катцов рассказал журналистам, что глобальное изменение климата имеет для России как плюсы, так и минусы.
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