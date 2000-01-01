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twitter.com 07.03 17:58   MIGnews.com

Браконьеры убили одного из последних уникальных слонов

В кенийском национальном парке Цаво браконьеры убили одного из наиболее старых и крупных слонов во всей Африке, 50-летнего Сатао II,сообщает Guardian.

Отмечается, что слон был талисманом заповедника. У него были огромные бивни. Таких слонов осталось 24 на всей планете. Уникальное животное убили отравленной стрелой.




После гибели Сатао II в Кении осталось всего 14 слонов этой породы. Один бивень легендарного слона весил 51,5 килограмма, второй — 50,5 килограмма. Предполагаемых преступников было двое, их задержали.

Власти Кении с грустью отмечают, что слоновая кость по-прежнему высоко ценится на черном рынке.

Согласно статистике, за последние десять лет общее количество обитающих в Африке слонов сократилось с 415 до 111 тысяч.

Сатао II был в назван в честь своего популярного у посетителей парка сородича, погибшего от рук браконьеров в 2014 году.
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