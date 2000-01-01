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07.03 13:15   MIGnews.com

Видео: лавина накрыла курорт

Популярный лыжный курорт Тинье во французских Альпах накрыло снежной лавиной.



Лавина сошла в тот момент, когда на склоне было много лыжников.

Предполагается, что под снегом оказались несколько лыжников. Спасательные работы в данном районе затруднены из-за плохой видимости.

Аваланч сошел на “голубой” склон, считающийся маршрутом средней сложности в районе Валь Кларе около 10 часов утра.

В прошлом месяце четыре человека - семья и лыжный инструктор погибли в том же районе в результате схода лавины.
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