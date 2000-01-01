07.03 12:57 MIGnews.com

Лавина во Французских Альпах: есть жертвы

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Во Французских Альпах 7 марта сошла лавина, которая накрыла горнолыжников, катавшихся вне специализированных трасс в области Валле-д'Аоста.На данный момент известно, что в результате схода лавины как минимум один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на местную жандармерию.Предполагается, что под снегом может находиться еще около десяти, однако их поиски затруднены плохими метеоусловиями.