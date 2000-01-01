Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Лавина во Французских Альпах: есть жертвы | Фото: Thinkstock07.03 12:57   MIGnews.com

Лавина во Французских Альпах: есть жертвы

Во Французских Альпах 7 марта сошла лавина, которая накрыла горнолыжников, катавшихся вне специализированных трасс в области Валле-д'Аоста.

На данный момент известно, что в результате схода лавины как минимум один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на местную жандармерию.

Предполагается, что под снегом может находиться еще около десяти, однако их поиски затруднены плохими метеоусловиями.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:33
Армия обезвредила два фугаса, перестрелка на границе с Газой
11:42
Ливанская армия - подразделение "Хизбаллы"
11:21
WSJ: Трамп пошел на ужесточение позиции по РФ
11:03
Немцы: Нетаниягу перестал нас слушать
10:20
Израиль: 15-летний держал мать взаперти и издевался над нею
10:01
Интервью с Тали Плосковой
09:48
Израиль: страшные аварии из-за тумана  
09:28
Орен Хазан возмутился голыми плечами Став Шафир
09:13
Семь глав региональных советов вступили в Еш Атид
08:24
КНДР запретила малазийцам покидать страну
08:22
Взрыв гнева в южном Тель-Авиве
08:05
Израиль: сильный туман, аэропорт Тель-Авива закрыт
07:28
Иранские катера вынудили военный корабль США изменить курс
07:16
Дани Данон: "У нас есть сюрприз для народов мира"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus