07.03 12:57 MIGnews.com
Лавина во Французских Альпах: есть жертвы
Во Французских Альпах 7 марта сошла лавина, которая накрыла горнолыжников, катавшихся вне специализированных трасс в области Валле-д'Аоста.
На данный момент известно, что в результате схода лавины как минимум один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на местную жандармерию.
Предполагается, что под снегом может находиться еще около десяти, однако их поиски затруднены плохими метеоусловиями.
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