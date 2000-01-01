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Израиль: 15-летний держал мать взаперти и издевался над нею | Фото: Thinkstock07.03 10:20   MIGnews.com

Израиль: 15-летний держал мать взаперти и издевался над нею

Полиция Иерусалима арестовала 15-летнего подростка, на протяжении нескольких месяцев державших собственную мать взаперти дома. Подросток избивал ее и отбирал у нее деньги.

Об инциденте рассказали полиции работники социальной службы. Позднее мать подтвердила их слова.

40-летняя мать-одиночка рассказала, что сын не давал ей выходить из дома, затыкал ей рот тряпкой, чтобы соседи не слышали ее криков, и издевался над нею.

Взяв показания матери, полиция приняла решение об аресте. В квартире полицейские обнаружили маски монстров, которые надевал на себя подросток во время избиений.

Днем 7 марта подросток предстанет перед судом, который должен принять решение о мере пресечения.

Полицейские говорят: “Несмотря на большой опыт следователей, они никогда не сталкивались ни с чем подобным. Они шокированы жестокостью этих действий и тем кошмаром, в котором жила мать”.
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