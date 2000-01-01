Имама из Газы поймали на финансировании ХАМАСа

Его обвинили в передаче ХАМАСу денег, собранных малазийскими благотворительными организациями.
Указывается, что Див с 2013 года неоднократно выезжал из Газы в Египет, а потом в Малайзию, где получал средства от компаний Aman Palestine и Mapim. После этого имам незаконно перевозил деньги и передавал их террористам.
По словам прокурора, только за первый год реализации такой схемы Див передал три тысячи долларов от одной из перечисленных организаций. Сторона обвинения потребовала арестовать имама до окончания разбирательства.