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Имама из Газы поймали на финансировании ХАМАСа | Фото:07.02 15:00   MIGnews.com

Имама из Газы поймали на финансировании ХАМАСа

Прокуратура Южного округа направила в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение касательно имама из Газы по имени Валид Див.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Его обвинили в передаче ХАМАСу денег, собранных малазийскими благотворительными организациями.

Указывается, что Див с 2013 года неоднократно выезжал из Газы в Египет, а потом в Малайзию, где получал средства от компаний Aman Palestine и Mapim. После этого имам незаконно перевозил деньги и передавал их террористам.

По словам прокурора, только за первый год реализации такой схемы Див передал три тысячи долларов от одной из перечисленных организаций. Сторона обвинения потребовала арестовать имама до окончания разбирательства.


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