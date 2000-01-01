Кадетов немецкой полиции отстранили за нацистские лозунги
Трое немецких полицейских кадетов могут сесть в тюрьму и будут отчислены из полицейской школы в немецком городе Баутцен после того, как местные жители сообщили, что слышали от них нацистские лозунги.
Молодые люди подозреваются в том, что они кричали "Зиг Хайль" (нацистская немецкая приветствие, означающее "Слава победе"). Об этом сообщает DW.
Нацистские символы и лозунги запрещены в Германии, хотя исключения могут быть сделаны для таких целей, как образование или антинацистская сатира .
Трое подозреваемых кадетов были временно отстранены от занятий в полицейской школе до окончания расследования, когда их смогут исключить окончательно.
В дополнение к дисциплинарным мерам, принятым руководством учебного заведения, курсантами также займется местная криминальная полиция. Нарушение запрета на нацистскую символику наказывается денежным штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.