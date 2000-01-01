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Кадетов немецкой полиции отстранили за нацистские лозунги 08.02 01:17   MIGnews.com

Кадетов немецкой полиции отстранили за нацистские лозунги

Трое немецких полицейских кадетов могут сесть в тюрьму и будут отчислены из полицейской школы в немецком городе Баутцен после того, как местные жители сообщили, что слышали от них нацистские лозунги.

Молодые люди подозреваются в том, что они кричали "Зиг Хайль" (нацистская немецкая приветствие, означающее "Слава победе"). Об этом сообщает DW.

Нацистские символы и лозунги запрещены в Германии, хотя исключения могут быть сделаны для таких целей, как образование или антинацистская сатира .

Трое подозреваемых кадетов были временно отстранены от занятий в полицейской школе до окончания расследования, когда их смогут исключить окончательно.

В дополнение к дисциплинарным мерам, принятым руководством учебного заведения, курсантами также займется местная криминальная полиция. Нарушение запрета на нацистскую символику наказывается денежным штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.


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