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Брат подозреваемого в суде: это авария, а не теракт | Фото:07.02 13:08   MIGnews.com

Брат подозреваемого в суде: это авария, а не теракт

Мировой суд Иерусалима продлил арест Халаду аль-Турману, подозреваемого в теракте в Иерусалиме, в результате которого пострадали 12 солдат бригады "Голани".

Соответствующее решение было вынесено в пятницу, 7 февраля, передает "Маарив".

Суд постановил держать мужчину под стражей еще десять суток. Тем временем брат аль-Турмана в ходе заседания заявил, что ЧП в Иерусалиме было обычной аварией, а не терактом.

"Это несчастный случай. Возможно, он заснул за рулем. Я прибыл с ним через несколько часов в участок. Силы безопасности его не ловили, мы добровольно пришли", – заявил он в суде.

Он также добавил, что аль-Турман сбежал с места наезда на солдат, поскольку испугался, что его примут за террориста и пристрелят на месте.


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