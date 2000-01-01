07.02 12:51 MIGnews.com
Теракт в Израиле: стало известно о состоянии раненого бойца
Состояние серьезно раненого в результате теракта в Иерусалиме солдата улучшилось.
Об этом рассказали в больнице "Неве-Цедек", где наблюдается пострадавший.
Медики пояснили, что солдат все еще остается в состоянии искусственной комы. Прогнозы по поводу его выздоровления врачи пока не делают.
Речь идет об одном из пострадавших солдат, на которых совершил наезд в ночь на 6 февраля араб из Хайфы. Большинство раненых уже выписаны из больницы.
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