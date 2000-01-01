Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Теракт в Израиле: стало известно о состоянии раненого бойца | Фото:07.02 12:51   MIGnews.com

Теракт в Израиле: стало известно о состоянии раненого бойца

Состояние серьезно раненого в результате теракта в Иерусалиме солдата улучшилось.

Об этом рассказали в больнице "Неве-Цедек", где наблюдается пострадавший.

Медики пояснили, что солдат все еще остается в состоянии искусственной комы. Прогнозы по поводу его выздоровления врачи пока не делают.

Речь идет об одном из пострадавших солдат, на которых совершил наезд в ночь на 6 февраля араб из Хайфы. Большинство раненых уже выписаны из больницы.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:45
Йоав Галлант обвинил "неопытного" Беннетта в бездействии
13:29
Британский посол вернулся в Тегеран
13:08
Брат подозреваемого в суде: это авария, а не теракт
12:35
Ганц о встрече Ольмерта с Аббасом: он на меня не работает
12:28
Судан: никто ничего не обещал Израилю
12:02
Адвокаты Иссахар подадут жалобу в ЕСПЧ: в чем причина
11:44
Гольдштейн: мы игнорируем антисемитизм, побивший все рекорды
11:21
Эксперт: новая волна террора в Израиле не исключена
10:40
Опрос: правый блок укрепляет позиции
10:22
Ученые вырастили растения из 2000-летних семян
10:05
Кушнер: Ольмерт и Аббас – "жалкие завистники"
09:42
Иран похвастается деталями атаки на базы США в Ираке
09:29
Лайнер коронавируса с израильтянами: уже 61 случай заражения
09:10
Нетаниягу: репатрианты из Эфиопии и РФ возвращаются в Ликуд
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus