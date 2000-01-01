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Коронавирус: Пекин отправит следователей в Ухань 07.02 14:38   MIGnews.com

Коронавирус: Пекин отправит следователей в Ухань

Центральная комиссия Коммунистической партии Китая расследует факт возможного игнорирования властями Хубэя заявления врача Ли Вэньляна о начале эпидемии коронавируса.

Сообщается, что смерть доктора спровоцировала массовые негодования китайских граждан. Событие стало главной темой на китайском сайте микроблогов Weibo с более чем 1,5 млрд просмотров, а также широко обсуждалось в частных группах обмена сообщениями WeChat, где люди выражали возмущение и грусть, пишет TheGuardian.

Китайские власти отреагировали на возмущение общественности и направили в Ухань группу специалистов, которые будут расследовать возможное игнорирование местными властями вспышки заболевания на раннем этапе.


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