07.02 17:51 MIGnews.com
Лиса забралась в одно из зданий парламента Британии
В одном из зданий парламента Великобритании оказался необычный гость. Туда пробралась лиса. Об этом сообщила парламентарий Джулия Лопес в своем Twitter.
В соцсетях появилось видео того, как из здания выносят синий ящик с животным внутри. Отмечается, что его увидели поднимающимся по эскалатору вверх.
Лиса добралась по движущейся лестнице до четвертого этажа. Уже там полиция поймала ее. В итоге сотрудники полиции посадили животное в коробку, вынесли на улицу и выпустили ее, пишет Dailymail
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