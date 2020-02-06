Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Лиса забралась в одно из зданий парламента Британии 07.02 17:51   MIGnews.com

Лиса забралась в одно из зданий парламента Британии

В одном из зданий парламента Великобритании оказался необычный гость. Туда пробралась лиса. Об этом сообщила парламентарий Джулия Лопес в своем Twitter.

В соцсетях появилось видео того, как из здания выносят синий ящик с животным внутри. Отмечается, что его увидели поднимающимся по эскалатору вверх.

Лиса добралась по движущейся лестнице до четвертого этажа. Уже там полиция поймала ее. В итоге сотрудники полиции посадили животное в коробку, вынесли на улицу и выпустили ее, пишет Dailymail.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:20
Из Газы прилетела боеголовка от РПГ
19:11
Новые данные о раненых бойцах МАГАВ
18:56
Столкновения на Западном берегу: сколько было палестинцев
18:34
Столкновения на Западном берегу: один погибший
18:13
Израиль: предостережение от поездок в Азию из-за вируса
17:30
Почему Египет остался в стороне от новой эскалации
17:09
Ганц: Нетаниягу меняет глав Минобороны, как носки
16:48
Между Израилем и Бельгией разгорелся дипскандал из-за ООН
16:22
Израиль вошел в Альянс свободы религий: озвучены обязанности
16:01
Вашингтон не будет просить ПА о диалоге
15:18
Кровавые беспорядки в Калькилии: есть раненые
15:00
Имама из Газы поймали на финансировании ХАМАСа
14:38
Коронавирус: Пекин отправит следователей в Ухань
14:17
В ПА глубоко оскорблены Кушнером: "мы не подстрекатели"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus