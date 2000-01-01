07.02 09:42 MIGnews.com

Иран похвастается деталями атаки на базы США в Ираке

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Иран скоро представит новые подробности о ракетном обстреле американской военной базы в Ираке.Соответствующий анонс сделал командующий Аэрокосмическими силами Гвардии Амирали Гаджизаде, передает ISNA.Напомним, что Иран атаковал две американские базы в Ираке в ночь на 8 января в ответ на ликвидацию командующего "Корпуса стражей исламской революции" Кассема Сулеймани.В результате нападения пострадали несколько иракцев на авиабазе Айн аль-Асад, а также были уничтожены несколько американских самолетов.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи тогда назвал операцию "пощечиной США" и призвал Вашингтон вывести свои войска из Западной Азии.