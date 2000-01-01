Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Иран похвастается деталями атаки на базы США в Ираке | Фото:07.02 09:42   MIGnews.com

Иран похвастается деталями атаки на базы США в Ираке

Иран скоро представит новые подробности о ракетном обстреле американской военной базы в Ираке.

Соответствующий анонс сделал командующий Аэрокосмическими силами Гвардии Амирали Гаджизаде, передает ISNA.

Напомним, что Иран атаковал две американские базы в Ираке в ночь на 8 января в ответ на ликвидацию командующего "Корпуса стражей исламской революции" Кассема Сулеймани.

В результате нападения пострадали несколько иракцев на авиабазе Айн аль-Асад, а также были уничтожены несколько американских самолетов.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи тогда назвал операцию "пощечиной США" и призвал Вашингтон вывести свои войска из Западной Азии.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:22
Ученые вырастили растения из 2000-летних семян
10:05
Кушнер: Ольмерт и Аббас – "жалкие завистники"
09:29
Лайнер коронавируса с израильтянами: уже 61 случай заражения
09:10
Нетаниягу: репатрианты из Эфиопии и РФ возвращаются в Ликуд
08:52
ИИ предсказал 2,5 млрд зараженных коронавирусом
08:35
Фридман: с немедленной аннексией следует подождать
08:17
В Ухане зараженных жителей собрали в карантинные лагеря
08:02
Яир Голан: правые виновны в волне террора
07:46
Нетаниягу: мы открыли небо и принесли "гору денег"
07:30
Видео: испытание лазерной системы перехвата
07:10
Вспышка коронавируса: медики подметили странный нюанс
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:22
Китайский студент похвастался проникновением в Австралию
04:36
Киану Ривз был замечен на съемках "Матрицы 4"  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus