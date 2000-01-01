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СМИ: во время операции ЦАХАЛа в Шхеме был убит один араб 07.02 09:11   MIGnews.com

СМИ: во время операции ЦАХАЛа в Шхеме был убит один араб

Силы ЦАХАЛА окружили дом в Шхеме, где проживает отец террориста Абеда аль-Карим Адель Асси, совершившего теракт у въезда в Ариэль, в результате которого был убит 29-летний раввин Итамар Бен-Галь, согласно сообщениям палестинских СМИ.

Операция состоялась во вторник вечером, 6 февраля. Во время поимки террориста произошли столкновения между десятками арабских бунтовщиков и сотрудниками израильской службы безопасности.

Протестующие бросали в солдат камни и зажигательные бомбы. В ответ силам ЦАХАЛа пришлось открыть огонь. В результате был убит один из бунтовщиков, согласно сообщениям местных СМИ.

Департамент здравоохранения ПА сообщил, что в результате столкновений погиб 20-летний Халед Тайе.

В пресс-службе ЦАХАЛа сообщили, что в столкновениях приняли участие около 500 палестинцев. Для разгона демонстрации солдаты открыли предупредительный огонь. Во время операции были задержаны семь подозреваемых и доставлены на допрос.

В ЦАХАЛе проверяют информацию об одном погибшем и нескольких раненых во время беспорядков в Шхеме.
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