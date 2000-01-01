Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Ведомый сбитого Су-25 рассказал о попытке прикрыть командира 07.02 08:36   MIGnews.com

Ведомый сбитого Су-25 рассказал о попытке прикрыть командира

Ведомый командира звена штурмовиков СУ-25СМ майора Романа Филипова, который был сбит террористами 3 февраля в сирийской провинции Идлиб, рассказал, что поддерживал командира огнём с воздуха, пока не осталось аварийное количество топлива. Об этом со ссылкой на «Красную звезду» сообщает Russia Today.

«Голос у него не дрогнул, когда я предупредил: «По тебе работают! Выводи! Тангаж, тангаж! Маневрируй!» — приводит издание слова лётчика, который был ведомым Филипова.

Он отметил, что «когда ПЗРК сработал по машине командира, все условности были отброшены».

«Я всегда прикрывал командира в воздухе, надо было это сделать и на земле, когда он уже принял бой. Остался в этом районе и выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля», — рассказал лётчик.

По его словам, место приземления командира он видел, но самого боя не было видно из-за сумерек.

«Уходить пришлось с аварийным остатком топлива, которого хватало только дотянуть до аэродрома», — сказал он.

Российский штурмовик Су-25 был сбит 3 февраля. Пилот успел катапультироваться, однако погиб во время сражения с террористами.

Ранее сообщалось, что Филипову присвоено звание Героя России.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:21
Россия выступила против дня Голодомора в Израиле
17:55
Аббас обсудит с Путиным конфликт с Израилем
17:06
Опрос: Большинство израильтян за депортацию мигрантов
15:48
Бывший глава ШАБАКа Яков Перри покинул Кнессет
14:56
Юсеф Атауна подал заявление об отставке
14:27
2000 африканцев на протестах у посольства Руанды в Герцлии  
14:25
В Белом доме готовят серию санкций в отношении Пхеньяна
14:21
Ученые обнаружили хвостатых пауков возрастом в 100 млн. лет
13:42
Африканские нелегалы предпочитают тюрьму депортации
13:25
Над Саудией: за пять часов от Тель-Авива до Дели
13:07
ФАТХ осудил ликвидацию убийцы раввина
13:03
МВФ: Теневая экономика РФ достигла уровня африканских стран
12:56
Япония протестует из-за российских военных учений на Курилах
12:50
Twitter Абу Мазена взломали хакеры
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus