07.02 07:02 MIGnews.com

ЦАХАЛ атаковал в Дамаске. Взрывы были слышны в Бейруте

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Государственное ТВ Сирии сообщило о том, что ПВО страны “оперировало в небе Дамаска против израильской агрессии”.По данным в социальных сетях, атака была совершена в районе Джамрайя. Израиль ранее атаковал в этом районе, где расположен сирийский “оборонный исследовательский институт”. Последний раз этот район был атакован два месяца назад.По сообщениям некоторых пользователей сирийских социальных сетей, сила взрывов была такова, что их слышали в Бейруте.Сирийская армия заявила, что часть ракет, выпущенных ВВС Израиля была перехвачена системой ПРО С-200 в ливанском воздушном пространстве.Только вчера, 6 февраля, министры кабинета посетили Голанские высоты. Стоя на границе, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: ”Мы открыты к миру, но я никому не советую проверять Израиль на прочность. Меня впечатляет великая работа, которую ЦАХАЛ проделывает здесь, чтобы защитить наши границы и защитить нашу страну. Мы хотим мира, но мы готовы к ситуации, и я не советую никому проверять нашу решимость”.