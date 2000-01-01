ЦАХАЛ атаковал в Дамаске. Взрывы были слышны в Бейруте
Государственное ТВ Сирии сообщило о том, что ПВО страны “оперировало в небе Дамаска против израильской агрессии”.
По данным в социальных сетях, атака была совершена в районе Джамрайя. Израиль ранее атаковал в этом районе, где расположен сирийский “оборонный исследовательский институт”. Последний раз этот район был атакован два месяца назад.
По сообщениям некоторых пользователей сирийских социальных сетей, сила взрывов была такова, что их слышали в Бейруте.
Сирийская армия заявила, что часть ракет, выпущенных ВВС Израиля была перехвачена системой ПРО С-200 в ливанском воздушном пространстве.
Только вчера, 6 февраля, министры кабинета посетили Голанские высоты. Стоя на границе, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: ”Мы открыты к миру, но я никому не советую проверять Израиль на прочность. Меня впечатляет великая работа, которую ЦАХАЛ проделывает здесь, чтобы защитить наши границы и защитить нашу страну. Мы хотим мира, но мы готовы к ситуации, и я не советую никому проверять нашу решимость”.