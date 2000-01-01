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Страшная авария под Иерусалимом: ВИДЕО 07.02 20:26   MIGnews.com

Страшная авария под Иерусалимом: ВИДЕО

Под Иерусалимом в среду, 7 февраля, произошла серьёзная авария на дороге. На шоссе №90 около перекрестка Бейт ха-Арава рядом с побережьем Мертвого моря легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате происшествия водитель легковой машины скончался на месте. Его авто было полностью смято, а передняя его часть застряла под грузовиком.

На место аварии прибыла скорая помощь, а также сотрудники правоохранительных органов. Однако первые полтора часа выяснить, в каком состоянии водитель легковой машины - не удавалось. После на место происшествия также прибыл вертолет службы "Маген-Давид адом" и спасатели, которым удалось извлечь тело погибшего.

На данный момент все обстоятельства аварии остаются невыясненными, следствие продолжается. Известно лишь, что водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, в результате чего и произошло столкновение.

Стоит отметить, что во вторник, 6 февраля, в Израиле в результате транспортных аварий погибли ещё шесть человек.


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