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Арест бандитов, ограбивших инкассаторов на 4 млн. шекелей 07.02 11:14   MIGnews.com

Арест бандитов, ограбивших инкассаторов на 4 млн. шекелей

Два обитателя Кирьят-Гата, в возрасте 27 и 50 лет были арестованы утром 7 февраля по подозрению в ограблении инкассаторов компании Модиин Эзрахи в Ганей Тиква 30 ноября.

В ходе ограбления было похищено наличных денег на общую сумму более 4 миллионов шекелей.

При обыске в доме одного из подозреваемых обнаружено наличных на 100 тысяч шекелей.

Грабители атаковали инкассаторскую машину в тот момент, когда два инкассатора вышли в обменный пункт на улице Галили. Они взломали заднюю дверь инкассаторской машины с помощью лома и унесли мешки, набитые деньгами.

Грабители были вычислены с помощью современных технологических средств и обработки записей камер наружного наблюдения . Сейчас полиция занимается розыском пропавших 4 миллионов.
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