07.02 10:33 MIGnews.com

Ведущий Fox News не стал извиняться за "убийцу Путина"

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Телеведущий канала Fox News Билл О'Рейли, назвавший президента России Владимира Путина убийцей, намекнул, что не намерен приносить извинения за свои высказывания. Об этом он заявил в своей передаче."Я работаю над этим извинением, но на это может потребоваться некоторое время. Можете проверить это году так в 2023", — сказал О'Рейли.4 февраля в интервью О'Рейли президент США Дональд Трамп рассказал об уважении к российскому коллеге Владимиру Путину. Журналист в свою очередь напомнил ему об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы и Путина, и назвал российского президента убийцей."А что вы думаете, наша страна такая уж невинная?" — ответил американский лидер.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал высказывание О'Рейли оскорбительным и призвал его принести извинения. При этом он не стал комментировать ответ Трампа.