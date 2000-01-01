07.02 23:37 MIGnews.com

Над озером Мичиган в США пролетел метеор

Last night's Midwest #Meteor #Fireball over Lake Michigan as seen from the University of Wisconsin campus. pic.twitter.com/Ho2hOsquhX — Brad Panovich (@wxbrad) 6 февраля 2017 г.

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Необычайно яркий метеор пронесся над американским озером Мичиган, озарив небо сразу над несколькими штатами.Огненный шар, возникший на небе около 01.30 (09.30 мск), зафиксировали камеры видеонаблюдения нескольких машин ДПС в штатах Висконсин и Иллинойс.Общество по наблюдению метеоров сообщает, что "гость из космоса" также был виден в штатах Индиана и Мичиган.В свою очередь, агентство AP со ссылкой на местное метеорологическое бюро передает, что появление метеора сопровождалось сверхзвуковым хлопком, который потряс некоторые дома в регионе.Специалисты пока не установили, что произошло с метеором: предполагается, что небесное тело могло упасть в озеро или сгореть в атмосфере.