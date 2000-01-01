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скриншот с видео 07.02 23:37   MIGnews.com

Над озером Мичиган в США пролетел метеор

Необычайно яркий метеор пронесся над американским озером Мичиган, озарив небо сразу над несколькими штатами.

Огненный шар, возникший на небе около 01.30 (09.30 мск), зафиксировали камеры видеонаблюдения нескольких машин ДПС в штатах Висконсин и Иллинойс.

Общество по наблюдению метеоров сообщает, что "гость из космоса" также был виден в штатах Индиана и Мичиган.

В свою очередь, агентство AP со ссылкой на местное метеорологическое бюро передает, что появление метеора сопровождалось сверхзвуковым хлопком, который потряс некоторые дома в регионе.

Специалисты пока не установили, что произошло с метеором: предполагается, что небесное тело могло упасть в озеро или сгореть в атмосфере.



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