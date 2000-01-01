07.02 08:12 MIGnews.com

Снова отменены рейсы El Al

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Комментарии

Израильское радио сообщает, что несмотря на решение суда по трудовым конфликтам, пилоты El Al минувшей ночью сорвали два рейса - в Гонконг и в Пекин.Пилоты отказались от полета, несмотря на то, что под решением суда, запрещающего подобного рода действия, стоят подписи и представителей трудового коллектива, и менеджмента компании.Профсоюзный комитет пилотов El Al никак не комментирует произошедшее минувшей ночью.