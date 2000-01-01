08.02 04:26 MIGnews.com

Из замороженного 16 лет назад эмбриона родился ребенок

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В Китае женщина родила здорового малыша после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), которую прошла в прошлом году. Счастливой матерью стала 46-летняя жительница китайской провинции Гуандун, сообщает Центральное телевидение Китая.По данным телеканала, женщина решила рожать в первой клинике при Университете имени Сунь Ятсена в городе Гуанчжоу. В итоге на свет появился абсолютно здоровый по всем показателям мальчик.Отмечается, что эмбрион ребенка был заморожен 16 лет назад. В прошлом году женщина прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения и забеременела.