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08.02 04:26   MIGnews.com

Из замороженного 16 лет назад эмбриона родился ребенок

В Китае женщина родила здорового малыша после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), которую прошла в прошлом году. Счастливой матерью стала 46-летняя жительница китайской провинции Гуандун, сообщает Центральное телевидение Китая.

По данным телеканала, женщина решила рожать в первой клинике при Университете имени Сунь Ятсена в городе Гуанчжоу. В итоге на свет появился абсолютно здоровый по всем показателям мальчик.

Отмечается, что эмбрион ребенка был заморожен 16 лет назад. В прошлом году женщина прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения и забеременела.
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