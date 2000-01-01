Норвежцы нашли мертвого кита с полусотней пакетов в желудке
Исследователи из Университета Бергена были шокированы тем, что обнаружили около 30 полиэтиленовых пакетов в желудке кита. Его тушу выловили у побережья западной Норвегии. Об этом сообщает ТСН со ссылкой Seeker Network.
По словам ученых, это является неудивительным, ведь количество пластиковых отходов в море только увеличивается и к тому же они не подлежат биохимическому разложению.
"Желудок кита был полон пластиковых пакетов и упаковок с этикетками на датском и английском языках", - сказал зоолог Терье Лайлвенд из университета Бергена.
Также, по его словам, животное было крайне истощено, о чем свидетельствует его желудок и состояние, в котором млекопитающее оказалось на мели.
Отмечается, что вероятно работа кишечника кита блокировалась пластиковыми отходами, вызывая сильную боль у животного.
"Результаты не являются неожиданными, но, очевидно, это печально, что количество отходов обнаружено в таких больших количествах", - отметил зоолог.
По оценкам экспертов, существует пять триллионов единиц пластиковых отходов, которые сейчас находятся в Мировом океане, убивая тем самым бесчисленное количество животных.