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08.02 03:21   MIGnews.com

Норвежцы нашли мертвого кита с полусотней пакетов в желудке

Исследователи из Университета Бергена были шокированы тем, что обнаружили около 30 полиэтиленовых пакетов в желудке кита. Его тушу выловили у побережья западной Норвегии. Об этом сообщает ТСН со ссылкой Seeker Network.

По словам ученых, это является неудивительным, ведь количество пластиковых отходов в море только увеличивается и к тому же они не подлежат биохимическому разложению.




"Желудок кита был полон пластиковых пакетов и упаковок с этикетками на датском и английском языках", - сказал зоолог Терье Лайлвенд из университета Бергена.

Также, по его словам, животное было крайне истощено, о чем свидетельствует его желудок и состояние, в котором млекопитающее оказалось на мели.

Отмечается, что вероятно работа кишечника кита блокировалась пластиковыми отходами, вызывая сильную боль у животного.
"Результаты не являются неожиданными, но, очевидно, это печально, что количество отходов обнаружено в таких больших количествах", - отметил зоолог.

По оценкам экспертов, существует пять триллионов единиц пластиковых отходов, которые сейчас находятся в Мировом океане, убивая тем самым бесчисленное количество животных.
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