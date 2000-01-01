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Истребители ВВС Британии сопровождали пакистанский самолет | Фото: Thinkstock07.02 20:55   MIGnews.com

Истребители ВВС Британии сопровождали пакистанский самолет

Истребители Typhoon ВВС Британии сопровождали пассажирский самолет пакистанской авиакомпании из-за проблем с человеком, который находился на борту.

Typhoon были выпущены во второй половине дня на перехват пассажирского лайнера, передает агентство Reuters. Пакистанский самолет успешно приземлился в лондонском аэропорту Станстед, однако изначально направлялся в Хитроу.

Правоохранительные органы утверждают, что инцидент не связан с угрозой угона или террористической атаки.
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