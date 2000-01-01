Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












07.02 18:56   MIGnews.com

"Террорист из Лувра" заговорил с полицией

Напавший на военных у Лувра в Париже заговорил с сотрудниками правоохранительных органов. Ранее он "хранил обет молчания", отказавшись давать показания.

Выходец из Египта напал на военных с двумя мачете на прошлой неделе. В ходе нападения египтянин был ранен в живот, в результате чего был госпитализирован.

Во вторник, 7 февраля, террорист начал давать показания и подтвердил, что его зовут Абдулла Хамами. По данным полиции 29-летний мужчина, живущий в Объединенных арабских эмиратах. Он также женат, а его супруга сейчас беременна.

На данный момент Абдулла Хамами находится в больнице Жоржа Помпиду.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:33
Франция осудила закон о форпостах
18:06
Венгерская деревня рада "европейцам" и мусульман не ждет
17:55
Трамп сегодня созвонится с Эрдоганом
16:55
Николя Саркози предстанет перед судом
16:30
18 раввинов арестовали во время акции против Трампа
15:56
Министр туризма Турции посетил Израиль
15:10
В Британии собака родила зеленого щенка
14:51
"Следующая война с ХАМАСом лишь вопрос времени"
14:18
Белый дом опубликовал список "замалчиваемых СМИ" терактов
14:11
Аятолла Хаменеи: За что нам благодарить Обаму - за ИГИЛ?
13:48
"Легализация поселений угрожает миру на Ближнем Востоке"
12:46
Мелания Трамп подала на сайт 150-миллионный иск за клевету
12:17
Палестинский министр: Мир должен покарать Израиль
12:05
Развозову удалось предотвратить удар по бюджету спорта
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus