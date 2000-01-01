"Террорист из Лувра" заговорил с полицией

Напавший на военных у Лувра в Париже заговорил с сотрудниками правоохранительных органов. Ранее он "хранил обет молчания", отказавшись давать показания.
Выходец из Египта напал на военных с двумя мачете на прошлой неделе. В ходе нападения египтянин был ранен в живот, в результате чего был госпитализирован.
Во вторник, 7 февраля, террорист начал давать показания и подтвердил, что его зовут Абдулла Хамами. По данным полиции 29-летний мужчина, живущий в Объединенных арабских эмиратах. Он также женат, а его супруга сейчас беременна.
На данный момент Абдулла Хамами находится в больнице Жоржа Помпиду.