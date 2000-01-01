08.02 01:23 MIGnews.com

Полицейский изнасиловал дубинкой 22-летнего мужчину

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Молодой чернокожий француз дал свидетельские показания о его предполагаемом изнасиловании во время полицейской операции в пригороде Парижа."Би-би-си" передает, что, согласно рассказу 22-летнего пострадавшего, которого правоохранительные органы называют "Тео", в минувший четверг он вышел на улицу из своего дома и случайно оказался на месте, где полиция проверяла документы у подозреваемых в торговле наркотиками.В ходе задержания один из полицейских изнасиловал его дубинкой, сопровождая это расовыми оскорблениями и избиениями. После стражи порядка доставили молодого человека в отделение полиции, где один из сотрудников, оценив состояние задержанного, вызвал скорую помощь.Ранее в связи с инцидентом одному полицейскому было предъявлено обвинение в изнасиловании, еще трех сотрудников полиции обвинили в нападении. Сам "Тео" находится в больнице, где его прооперировали.