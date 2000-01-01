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Стюардесса прямо в небе спасла пассажирку от торговца людьми | Фото: InSapphoWeTrust/Flickr08.02 00:34   MIGnews.com

Стюардесса прямо в небе спасла пассажирку от торговца людьми

Стюардесса авиакомпании Alaska Airlines спасла девочку от торговца людьми, благодаря записке, оставленной в туалете самолета.

Шелиа Федрик рассказала журналистам, что забеспокоилась сразу, когда увидела в самолете растрепанную девочку рядом с хорошо одетым мужчиной – она выглядела так, "как будто прошла через кромешный ад". После того, как мужчина не позволил ей поговорить с девочкой, Федрик незаметно подала знак, чтобы девочка шла в туалет, где ее ждала записка на зеркале. На этой же записке девочка написала, что ей нужна помощь.

Оказалось, что подросток стал жертвой торговцев людьми. Федрик сообщила о произошедшем пилоту, и он смог заранее предупредить полицию.

Инцидент произошел еще в 2011 году, но был обнародован в СМИ лишь на этой неделе, в то время как благотворительная организация Airline Ambassadors начала кампанию по обучению членов экипажа борьбе с торговлей людьми.

Сейчас спасенная девочка уже учится в колледже и по-прежнему поддерживает связь со стюардессой, сообщает 10News.
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