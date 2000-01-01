07.02 16:30 MIGnews.com

18 раввинов арестовали во время акции против Трампа

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18 раввинов были арестованы во время демонстрации против миграционной политики президента США Дональда Трампа. Митингующие собрались у отеля Трампа в Нью-Йорке, во вторник, 7 февраля.Демонстрация была организована Еврейской религиозной правозащитной организацией. Как отмечает, JTA раввины вышли на демонстрацию в талитах, а также трубили в шофары, выражая свое недовольство миграционной политикой американского президента.В общей сложности около 200 человек прошлись маршем по Манхеттену, а затем устроили демонстрацию у отеля. Многие демонстранты держали в руках плакаты с надписями: "Мой народ тоже был беженцем", "Еще одна акция раввинов за справедливость". Также митингующие скандировали: "Нет ненависти, нет стражу, беженцам здесь рады!"Однако после того как демонстранты перекрыли прилегающую к гостинице улицу, правоохранительные органы произвели аресты. В итоге 18 раввинов были задержаны.