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18 раввинов арестовали во время акции против Трампа | Фото: Thinkstock07.02 16:30   MIGnews.com

18 раввинов арестовали во время акции против Трампа

18 раввинов были арестованы во время демонстрации против миграционной политики президента США Дональда Трампа. Митингующие собрались у отеля Трампа в Нью-Йорке, во вторник, 7 февраля.

Демонстрация была организована Еврейской религиозной правозащитной организацией. Как отмечает, JTA раввины вышли на демонстрацию в талитах, а также трубили в шофары, выражая свое недовольство миграционной политикой американского президента.

В общей сложности около 200 человек прошлись маршем по Манхеттену, а затем устроили демонстрацию у отеля. Многие демонстранты держали в руках плакаты с надписями: "Мой народ тоже был беженцем", "Еще одна акция раввинов за справедливость". Также митингующие скандировали: "Нет ненависти, нет стражу, беженцам здесь рады!"

Однако после того как демонстранты перекрыли прилегающую к гостинице улицу, правоохранительные органы произвели аресты. В итоге 18 раввинов были задержаны.
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