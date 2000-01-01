07.02 14:18 MIGnews.com

Белый дом опубликовал список "замалчиваемых СМИ" терактов

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Белый дом распространил список терактов, которые, по мнению администрации Дональда Трампа, практически не освещались в западной прессе, передает CBS.В перечень попали 78 террористических атак, которые произошли в период с сентября 2014 по декабрь 2016 года. В частности, среди таких трагических случаев оказалось нападение на гражданина Дании в Саудовской Аравии, а также убийство канадского солдата у мемориала в Оттаве в 2014 году.Кроме того, по мнению администрации Трампа, американская пресса умолчала о терактах в Париже в конце 2015 года, атаках в Стамбуле в июне 2016 года и трагедии в Ницце в июле 2016 года.Недостаточно, по мнению вашингтонской администрации, освещались и некоторые террористические атаки, связанные с Россией. Например, взрыв на борту российского пассажирского самолета над Синаем, когда погибло 224 человека, или нападение боевиков в Дербенте в декабре 2015 года, жертвой которого стал 1 человек и свыше десятка пострадали.