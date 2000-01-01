07.02 11:35 MIGnews.com

Новая победа "Еш Дин": в Тапуах-Маарав снесут 17 домов

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Верховный суд Израиля издал постановление о обязательном сносе 17 домов в израильском поселении Тапуах-Маарав до апреля следующего года.Иск против жителей поселения подала левая организация "Еш Дин", которая в суде представила интересы палестинской общины Кафр-Яссуф, жители которой заявили право собственности на землю, на которой стоит Тапуах-Маарав.В ответ на требование "Ещ Дин" снести поселение полностью представители израильского правительства выразили на судебном заседании готовность легализовать поселение.