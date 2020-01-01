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ЕС сожалеет из-за решения Ирана по ядерной сделке 07.01 16:14   MIGnews.com

ЕС сожалеет из-за решения Ирана по ядерной сделке

Евросоюз глубоко сожалеет из-за окончательного выхода Ирана с "ядерной сделки", которая накладывала ограничения на уровень и объемы обогащения урана.

Об этом в своем Twitter в понедельник написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Глубоко сожалеем из-за последнего решения Ирана по СВПД. ​​Как и всегда, мы будем полагаться на результаты мониторинга со стороны МАГАТЭ", - заявил он. "Полная имплементация ядерной сделки сегодня важнее, чем когда-либо для региональной и глобальной безопасности", - добавил глава дипломатии ЕС, пишет Aljazeera.

Боррель добавил, что будет продолжать работать со всеми игроками для поиска путей решения.

Он также сообщил, что провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем.


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