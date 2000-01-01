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Восстановления миссии НАТО в Ираке - есть условие 07.01 19:40   MIGnews.com

Восстановления миссии НАТО в Ираке - есть условие

Генеральный секретарь НАТО на брифинге по итогам встречи послов стран-членов относительно обострения напряженности на Ближнем Востоке заявил, что Альянс готов возобновить свою тренировочную миссию в Ираке, когда ситуация с безопасностью на местах это позволит.

НАТО приостановил работу миссии на следующий день после убийства иранского генерала Касема Сулемейни.

Генсек напомнил, что военные НАТО помогают и учат военнослужащих в Ираке по приглашению иракского правительства в целях борьбы с ИГИЛ.

Он отметил, что НАТО принимает все необходимые меры для защиты своих людей на местах, внимательно следит за ситуацией и поддерживает тесные контакты с иракскими властями.

"НАТО готово продолжить нашу подготовку и наращивание потенциала, когда это позволит ситуация. Мы по-прежнему твердо привержены борьбе с международным терроризмом", - отметил Столтенберг, пишет пресс-служба Альянса.


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