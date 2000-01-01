Восстановления миссии НАТО в Ираке - есть условие

Генеральный секретарь НАТО на брифинге по итогам встречи послов стран-членов относительно обострения напряженности на Ближнем Востоке заявил, что Альянс готов возобновить свою тренировочную миссию в Ираке, когда ситуация с безопасностью на местах это позволит.
НАТО приостановил работу миссии на следующий день после убийства иранского генерала Касема Сулемейни.
Генсек напомнил, что военные НАТО помогают и учат военнослужащих в Ираке по приглашению иракского правительства в целях борьбы с ИГИЛ.
Он отметил, что НАТО принимает все необходимые меры для защиты своих людей на местах, внимательно следит за ситуацией и поддерживает тесные контакты с иракскими властями.
"НАТО готово продолжить нашу подготовку и наращивание потенциала, когда это позволит ситуация. Мы по-прежнему твердо привержены борьбе с международным терроризмом", - отметил Столтенберг, пишет пресс-служба Альянса.