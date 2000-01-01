07.01 07:07 MIGnews.com

ISIS атаковал про-иранские силы в районе Букамаль

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Сирийские социальные сети сообщают о том, что позиции про-иранских милиций в районе пограничного города Букамаль в провинции Дейр Эз-Зур на востоке Сирии подверглись мощным ударам вечером 6 января.Согласно одной версии, речь идет о воздушных ударах, по другой - о ракетных обстрелах.Сирийская Обсерватория Прав Человека сообщает о том, что позиции правительственных войск и про-иранских милиций атакованы ISIS.По данным Обсерватории, обстрел был настолько силен, что иранцы были вынуждены эвакуировать свою штаб-квартиру в Букамаль.Одновременно сообщается о том, что члены иранского Корпуса стражей исламской революции конфискуют дома гражданских в Дейр эз-Зур.Со своей стороны, сирийские правительственные войска обстреляли газовое месторождение Коноко на востоке Сирии.Ранее на этой неделе в Букамаль прибыли члены новой шиитской про-иранской милиции “Полк Ас-Сайда Зейнаб”. По Букамаль за последние два месяца было нанесено много воздушных ударов. Именно через этот пограничный переход поставляются современные вооружения про-иранским милициям в Сирии и “Хизбалле” в Ливане.