07.01 18:56 MIGnews.com

Несмотря на жертвы: похороны Сулеймани возобновились

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Похороны генерала "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) Касема Сулеймани возобновились после задержки.Агентство ISNA сообщает, что тело было доставлено на кладбище для захоронения в городе Кермане.По сообщениям СМИ, после того как давка во время массового мероприятия привела к гибели более 50 человек и задержаниям, тело Сулеймани было доставлено на местное кладбище для захоронения.Ранее стало известно, что похороны Сулеймани были отложены, поскольку в результате давки начали гибнуть люди.