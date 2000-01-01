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Несмотря на жертвы: похороны Сулеймани возобновились 07.01 18:56   MIGnews.com

Несмотря на жертвы: похороны Сулеймани возобновились

Похороны генерала "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) Касема Сулеймани возобновились после задержки.

Агентство ISNA сообщает, что тело было доставлено на кладбище для захоронения в городе Кермане.

По сообщениям СМИ, после того как давка во время массового мероприятия привела к гибели более 50 человек и задержаниям, тело Сулеймани было доставлено на местное кладбище для захоронения.

Ранее стало известно, что похороны Сулеймани были отложены, поскольку в результате давки начали гибнуть люди.


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