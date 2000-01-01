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Похороны Сулеймани: число жертв перевалило за 50 07.01 18:09   MIGnews.com

Похороны Сулеймани: число жертв перевалило за 50

Число погибших во время похорон ликвидированного генерала "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) Касема Сулеймани возросло до более 50 человек в Кермане.

Об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на источник в морге.

Также уточняется, что в результате давки пострадали 212 человек, некоторые – в тяжелом состоянии.

Что примечательно, ранее поступила информация, что погибли 40 человек, еще 213 – получили ранения. Это случилось, по информации спасательных служб, из-за давки на похоронах Сулеймани.


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