07.01 17:07 MIGnews.com

Впервые за долгое время: огненный шар приземлился на юге

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Впервые за несколько месяцев зажигательный воздушный шар приземлился на юге Израиля.Это произошло во вторник, 7 января, передает The Times of Israel.Уточняется, что на место происшествия были вызваны саперы, так как жители в Лахиш обнаружили подозрительный предмет.Осмотр правоохранительными органами показал, что это взрывное устройство, прикрепленное к воздушному шару, и саперы нейтрализовали его.