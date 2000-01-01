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Впервые за долгое время: огненный шар приземлился на юге 07.01 17:07   MIGnews.com

Впервые за долгое время: огненный шар приземлился на юге

Впервые за несколько месяцев зажигательный воздушный шар приземлился на юге Израиля.

Это произошло во вторник, 7 января, передает The Times of Israel.

Уточняется, что на место происшествия были вызваны саперы, так как жители в Лахиш обнаружили подозрительный предмет.

Осмотр правоохранительными органами показал, что это взрывное устройство, прикрепленное к воздушному шару, и саперы нейтрализовали его.


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