07.01 17:07 MIGnews.com
Впервые за долгое время: огненный шар приземлился на юге
Впервые за несколько месяцев зажигательный воздушный шар приземлился на юге Израиля.
Это произошло во вторник, 7 января, передает The Times of Israel.
Уточняется, что на место происшествия были вызваны саперы, так как жители в Лахиш обнаружили подозрительный предмет.
Осмотр правоохранительными органами показал, что это взрывное устройство, прикрепленное к воздушному шару, и саперы нейтрализовали его.
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